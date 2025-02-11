Зеленский готов обсудить с Трампом условия восстановления и восстановления Украины на выгодных для американских компаний условиях.

Президент Украины Владимир Зеленский собирается сделать выгодное предложение президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, чтобы сохранить поддержку Украины.

Об этом глава государства сказал в интервью для издания The Guardian. По словам президента, он предложит американским компаниям выгодные контракты на реконструкцию и инвестиционные льготы, чтобы попытаться перетянуть на свою сторону Трампа.

"Те, кто помогает нам спасти Украину, будет [иметь возможность] восстановить ее, своим бизнесом вместе с украинским бизнесом. Все это мы готовы детально обсудить", – отметил Зеленский.

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Президент также добавил, что готов вести переговоры, но хочет, чтобы Украина это делала с "позиции силы".

США и Украина: это стоит знать

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "по сути согласилась" передать Штатам полезные ископаемые на 500 миллиардов долларов в качестве платы за военную помощь. По словам американского лидера, США не могут продолжать оказывать военную помощь Украине просто так.

В то же время президент Украины, говоря о гарантиях безопасности, заявил что без участия в них США они не будут настоящими гарантиями безопасности. По его словам, если президент США Дональд Трамп отзовет поддержку США Украине, Европа самостоятельно не сможет заполнить этот пробел.

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