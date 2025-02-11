Президент Украины Владимир Зеленский собирается сделать выгодное предложение президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, чтобы сохранить поддержку Украины.
Об этом глава государства сказал в интервью для издания The Guardian. По словам президента, он предложит американским компаниям выгодные контракты на реконструкцию и инвестиционные льготы, чтобы попытаться перетянуть на свою сторону Трампа.
"Те, кто помогает нам спасти Украину, будет [иметь возможность] восстановить ее, своим бизнесом вместе с украинским бизнесом. Все это мы готовы детально обсудить", – отметил Зеленский.
Президент также добавил, что готов вести переговоры, но хочет, чтобы Украина это делала с "позиции силы".
США и Украина: это стоит знать
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "по сути согласилась" передать Штатам полезные ископаемые на 500 миллиардов долларов в качестве платы за военную помощь. По словам американского лидера, США не могут продолжать оказывать военную помощь Украине просто так.
В то же время президент Украины, говоря о гарантиях безопасности, заявил что без участия в них США они не будут настоящими гарантиями безопасности. По его словам, если президент США Дональд Трамп отзовет поддержку США Украине, Европа самостоятельно не сможет заполнить этот пробел.