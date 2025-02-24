Рябков заявил, что быстрое прекращение огня приведет к такому же быстрому возобновлению боевых действий в будущем.

В России намекнули, что снова начнут боевые действия в случае заключения краткосрочного перемирия с Украиной. В частности, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия стремится к долгосрочному мирному соглашению по Украине, которое направлено на устранение "первопричин конфликта". При этом, по его словам, быстрое прекращение огня приведет к такому же быстрому возобновлению боевых действий в будущем.

Он заявил, что Россия признает желание американской стороны двигаться к быстрому прекращению огня.

"Но... прекращение огня без долгосрочного урегулирования - это путь к быстрому возобновлению боевых действий и возобновлению конфликта с еще более серьезными последствиями, в том числе и для российско-американских отношений. Мы этого не хотим", - заявил он.

Видео дня

Он также сказал, что российско-американские переговоры в Эр-Рияде не внесли большей ясности в мирный план президента Дональда Трампа по Украине.

Готова ли Россия к переговорам

Как писало WSJ, Россия не хочет быстрого прекращения огня и планирует затягивать мирные переговоры до бесконечности, чтобы использовать ситуацию на поле боя для формирования своих условий по завершению войны.

Министр иностранных дел РФ Серей Лавров заявил, что Россия прекратит войну против Украины, но только когда на переговорах будут достигнуты устраивающие стороны договоренности.

Вас также могут заинтересовать новости: