Издание опубликовало проект мирного договора, составленный российскими и украинскими делегациями в апреле 2022 года. Кремль требовал ограничить численность ВСУ, оставить Крым под властью России и запретить Украине вступать в НАТО.

Президент России Владимир Путин публично намекнул, что будет открыт к переговорам о прекращении войны в Украине на условиях Москвы. При этом возможные контуры соглашения, которого хочет РФ, можно увидеть в проекте мирного договора, разработанном российскими и украинскими участниками переговоров в апреле 2022 года, пишет издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что согласно документу, датированному 15 апреля 2022 года, участники переговоров с обеих сторон пытались прекратить боевые действия, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, которое не участвует в военных блоках", лишив ее возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада и оставив Крым под фактическим контролем России.

Согласно проекту договора:

Украине должно было быть разрешено стремиться к членству в ЕС, но не разрешено присоединяться к военным альянсам, таким как Организация Североатлантического договора.

Проект договора предусматривал запрет иностранного оружия, "в том числе ракетного оружия любого типа, вооруженных сил и формирований".

Вооруженные силы Украины должны были быть сокращены до определенного размера, при этом Россия стремилась ограничить все - от количества войск и танков до максимальной дальности стрельбы украинских ракет. Москва хотела, чтобы численность вооруженных сил Украины была ограничена 85 000 военнослужащих, 342 танками и 519 артиллерийскими орудиями. Согласно документу, украинская сторона на переговорах требовала 250 000 военнослужащих, 800 танков и 1 900 артиллерийских установок. Россия хотела, чтобы дальность полета украинских ракет была ограничена 40 километрами.

Крымский полуостров остался бы под оккупацией России и не считался бы нейтральным.

Москва также настаивала на том, чтобы русский язык функционировал наравне с украинским в органах власти и судах - пункт, на который Киев, согласно проекту документа, не согласился.

Будущее восточных регионов Украины, оккупированных Россией в 2014 году, не было включено в проект, этот вопрос должен был обсуждаться во время личных переговоров Путина и Зеленского.

Договор должен был быть гарантирован иностранными государствами, среди которых в документе перечислены США, Великобритания, Китай, Франция и Россия. На эти страны была возложена обязанность защищать нейтралитет Украины в случае нарушения договора. Но пока договор будет действовать, страны-гаранты должны были "прекратить международные договоры и соглашения, несовместимые с постоянным нейтралитетом Украины", включая любые обещания двусторонней военной помощи. При этом международные гарантии безопасности не должны были распространяться на Крым и Севастополь.

Видео дня

"Другие вопросы оставались нерешенными, в частности, что произойдет, если Украина подвергнется нападению. Россия хотела, чтобы все государства-гаранты договорились об ответе, а это означало, что унифицированный ответ был бы маловероятен, если бы Россия сама была агрессором. В случае нападения на Украину украинские участники переговоров хотели, чтобы ее воздушное пространство было закрыто, что требовало бы от государств-гарантов обеспечения бесполетной зоны и предоставления оружия со стороны гарантов, что не было одобрено Россией", - пишет WSJ.

Россия хотела добавить Беларусь в качестве гаранта; Украина хотела добавить Турцию. Украинские участники переговоров выделили курсивом текст, свидетельствующий о том, что они отказались обсуждать российский пункт, который требует от Киева снять претензии на то, чтобы он подпал под юрисдикцию Международного уголовного суда, который преследует военные преступления, как указано в документе. Они также не ратифицировали пункт об отмене всех взаимных санкций.

"Документ демонстрирует, на какие глубокие уступки готовы были пойти участники переговоров с украинской стороны, когда Киев оказался в трудном положении в первые недели войны. Он также служит напоминанием о компромиссах, на которые Россия может попытаться заставить Украину пойти, если западная военная поддержка иссякнет, а Россия получит значительные территориальные достижения", - заключает издание.

Возможность мирных переговоров с РФ

В Офисе президента заявили, что компромисс в отношениях с РФ невозможен без победы на поле боя, потому что таков менталитет большинства россиян.

В то же время бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис отмечал, что Россия и Украина истощены продолжающейся войной, которая может создать потенциальное окно для переговоров в конце этого года, вероятно, после выборов в США.

Как писали СМИ, Путин может согласиться на мирное соглашение, которое даст ему территорию, которую он сейчас оккупирует, и заставит Украину оставаться нейтральной, останавливая ее интеграцию с Европой.

Вас также могут заинтересовать новости: