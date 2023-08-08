Уничтожен зенитно-ракетный комплекс, миномет, лодки.

На южном направлении украинские защитники нанесли мощные удары по противнику, ликвидировав более сотни российских военных. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"Силы обороны продолжают ведение контрбатарейной борьбы. Ракетно-артиллерийские подразделения во время выполнения огневых задач за двое предыдущих суток "минуснули" сотню оккупантов", - рассказали военные.

Также уничтожены две лодки оккупантов, зенитно-ракетный комплекс "Тор-2М", который враг использует для прикрытия от ударов по военным объектам. "Тор-2М" - последняя усовершенствованная модификация системы, поставляемой в российские войска с 2016 года.

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Также украинские защитники уничтожили миномет захватчиков, беспилотник "Орлан-10" и пять единиц авто-бронетанковой техники.

"В условиях усложненной логистики врага лишено двух полевых пунктов боепоставки и еще одного состава материально-технических средств", - рассказали в командовании.

Ситуация на юге Украины

Напомним, на юге, в частности на Херсонщине, враг бьет по мирному населению, из-за чего гибнут люди, разрушаются гражданские здания, жилые дома.

Так, за минувшие сутки захватчики нанесли почти 70 ударов по региону. Только по Херсону было выпущено 18 снарядов, которые попали, в том числе в "Пункт несокрушимости". Из-за российской агрессии погиб человек, еще 13-ранены.

Как сообщал УНИАН, 5 августа на Херсонщине украинские защитники уничтожили более полусотни оккупантов, два вражеских миномета, две лодки, две станции радиоэлектронной борьбы. В результате удачного попадания захватчиков лишили крупнокалиберной пушки и четырех единиц авто-бронетехники.

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