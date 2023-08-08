На южном направлении украинские защитники нанесли мощные удары по противнику, ликвидировав более сотни российских военных. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
"Силы обороны продолжают ведение контрбатарейной борьбы. Ракетно-артиллерийские подразделения во время выполнения огневых задач за двое предыдущих суток "минуснули" сотню оккупантов", - рассказали военные.
Также уничтожены две лодки оккупантов, зенитно-ракетный комплекс "Тор-2М", который враг использует для прикрытия от ударов по военным объектам. "Тор-2М" - последняя усовершенствованная модификация системы, поставляемой в российские войска с 2016 года.
Также украинские защитники уничтожили миномет захватчиков, беспилотник "Орлан-10" и пять единиц авто-бронетанковой техники.
"В условиях усложненной логистики врага лишено двух полевых пунктов боепоставки и еще одного состава материально-технических средств", - рассказали в командовании.
Ситуация на юге Украины
Напомним, на юге, в частности на Херсонщине, враг бьет по мирному населению, из-за чего гибнут люди, разрушаются гражданские здания, жилые дома.
Так, за минувшие сутки захватчики нанесли почти 70 ударов по региону. Только по Херсону было выпущено 18 снарядов, которые попали, в том числе в "Пункт несокрушимости". Из-за российской агрессии погиб человек, еще 13-ранены.
Как сообщал УНИАН, 5 августа на Херсонщине украинские защитники уничтожили более полусотни оккупантов, два вражеских миномета, две лодки, две станции радиоэлектронной борьбы. В результате удачного попадания захватчиков лишили крупнокалиберной пушки и четырех единиц авто-бронетехники.