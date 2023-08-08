В Херсоне враг попал в пункт несокрушимости.

На Херсонщине из-за вражеских ударов погиб человек, более десяти человек получили ранения.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 68 обстрелов, выпустив по региону 342 снаряда из минометов, артиллерии, танков и БПЛА.

"Только по Херсону враг выпустил 18 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области... в Херсоне - в здание "Пункта несокрушимости". Из-за российской агрессии один человек погиб, 13 - получили ранения", - подчеркнул Прокудин.

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Обстрел Покровска: что известно

Как сообщал УНИАН, вечером 7 августа российские военные нанесли ракетного удара по многоэтажному жилому дому в городе Покровск Донецкой области. Впоследствии прогремел еще один взрыв. Враг бил по центру города "Искандерами".

В результате удара повреждены 9-ти и пятиэтажки, частные жилые дома, гостиница, заведения питания, магазины и административные здания.

Сейчас известно, что погибли 7 человек и почти 70 пострадали. Среди раненых-29 полицейских, 7 спасателей, военные и двое детей.

Из-за высокой угрозы повторных обстрелов ночью разбор завалов был прекращен. Среди пострадавших-несколько человек в тяжелом состоянии.

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