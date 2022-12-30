Министерство обороны Украины обнародовало видео, на котором изображена французская реактивная система залпового огня LRU.
Эта РСЗО уже месяц уничтожает врага на передовой, отмечается на англоязычном Twitter-аккаунте МОУ.
"Говорят, что все сказки заканчиваются свадьбой, а все видеоролики заканчиваются стрельбой из HIMARS. Впервые на экране: LRU/M270A1 после того, как отправила рашистам адские подарки. Осторожно! Несмотря на длинные выходные и праздники, скоро будет еще", - указывается в твите.
РСЗО LRU для Украины
Реактивная система залпового огня Lance Roquette Unitaire (LRU) — это французский вариант модернизации американской РСЗО M270 MLRS. Она построена на гусеничной базе БМП "Брэдли". Пусковые установки оснащены Европейской системой управления огнем. Дальность полета снарядов LRU составляет не менее 80-85 км.
В конце ноября в Украину прибыла РСЗО LRU из Франции. Это была четвертая такая установка для нашей страны.