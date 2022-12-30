Отмечается, что эту систему залпового огня уже месяц используют для уничтожения врага.

Министерство обороны Украины обнародовало видео, на котором изображена французская реактивная система залпового огня LRU.

Эта РСЗО уже месяц уничтожает врага на передовой, отмечается на англоязычном Twitter-аккаунте МОУ.

"Говорят, что все сказки заканчиваются свадьбой, а все видеоролики заканчиваются стрельбой из HIMARS. Впервые на экране: LRU/M270A1 после того, как отправила рашистам адские подарки. Осторожно! Несмотря на длинные выходные и праздники, скоро будет еще", - указывается в твите.

Видео дня

РСЗО LRU для Украины

Реактивная система залпового огня Lance Roquette Unitaire (LRU) — это французский вариант модернизации американской РСЗО M270 MLRS. Она построена на гусеничной базе БМП "Брэдли". Пусковые установки оснащены Европейской системой управления огнем. Дальность полета снарядов LRU составляет не менее 80-85 км.

В конце ноября в Украину прибыла РСЗО LRU из Франции. Это была четвертая такая установка для нашей страны.

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