На Авдеевском направлении фронта уже несколько месяцев активно применяют 152-миллиметровую чешскую гаубицу "Дана".

Тысячи единиц иностранных образцов высокоточного артиллерийского оружия поступили в Украину от европейских партнеров. Поставки новейшей техники не прекращаются.

Как говорится в сюжете ТСН, месяц назад бойцы на передовой получили французский аналог американской М270, которая эффективно бьет штабы оккупантов и пункты снабжения в глубоком вражеском тылу.

Высокоточная дальнобойная система залпового огня LRU поражает вражеские цели в дальнем тылу противника. "Это был штаб, было выпущено две ракеты. Соответственно этот штаб уничтожен полностью", — рассказывает один из военных с позывным "Липтон". Французский аналог американской М-270 способен уничтожать штабы российских соединений и склады боеприпасов на расстоянии в 80 км. Российские РЭБы и средства ПВО не способны перехватывать работу этой системы. Сюда помещаются 12 ракет, способных точно поразить 12 целей. Официально Минобороны Украины подтвердило передачу 4 таких систем месяц назад.

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На Авдеевском направлении фронта подразделения 110-й бригады уже несколько месяцев активно применяют 152-миллиметровую чешскую гаубицу "Дана". Эта САУ разгоняется почти до 100 км/ч. Весит такая установка 30 тонн, хоть она и не новая, и работает эффективно. Ей дали позывной "Манюня" - в честь бывшего погибшего командира.

РСЗО LRU для Украины

В конце ноября в Украину прибыла реактивная система залпового огня LRU из Франции. Это была четвертая такая установка для нашей страны.

РСЗО LRU - это французская модификация американской реактивной системы залпового огня M270. Она построена на гусеничной базе БМП "Брэдли". Пусковые установки оснащены Европейской системой управления огнем. В зависимости от модификации LRU имеет дальность полета снарядов не менее 80-85 км.

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