Бен Уоллес предостерег от завышенных надежд на поставки западных танков и прочей тяжелой техники.

Украина получит истребители, но только после окончания войны с Россией, так как обучение пилотов занимает длительное время. А танки не следует считать "волшебным зельем", которое изменит ситуацию на фронте за один день.

Такие заявления сделал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в комментарии немецкому изданию Der Spiegel. Он сказал: "Быстрых поставок истребителей [от Британии] не будет, конечно, не на данном этапе войны и уж точно не через шесть месяцев".

Чиновник добавил, что в этом вопросе существует "консенсус среди западных партнеров". Однако Уоллес не исключил поставки истребителей в Украину в целом. По его словам такие самолеты, как Eurofighter, могут предоставить нашей стране после войны, ведь обучение пилотов занимает длительное время. А еще требуется много квалифицированных техников для обслуживания истребителей.

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"Тем не менее, будучи готовыми в принципе пойти на этот шаг в определенный момент, мы снова сигнализируем о нашей решимости помогать Украине столько, сколько потребуется", — добавил Уоллес.

Министр обороны Британии также высказался о поставках тяжелых танков западного образца в Украину: "Конечно, танки сделают украинцев сильнее, но они не являются волшебным зельем, которое изменит все за один день".

Поставки истребителей в Украину: последняя информация

В среду, 15 февраля, Уоллес заявил, что Британия вряд ли передаст самолеты для ВСУ в "ближайшие месяцы или даже годы". Швеция в тот же день отказалась отправлять в Украину истребители Gripen. Они нужны скандинавскому государству для поддержания своей территориальной целостности и суверенитета.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: "Пока ни одна страна не взяла на себя обязательства поставлять истребители. Но некоторые правительства, например британское, объявили об обучении украинских пилотов на западных истребителях — другие сделают это в скором времени".

Группа из пяти конгрессменов призвала президента США Джо Байдена отправить в Украину самолеты F-16 для защиты воздушного пространства нашего государства.

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