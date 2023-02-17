Этот вопрос уже обсуждается.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса в первую очередь должны отправить в Украину все обещанное вооружение и лишь после этого можно будет говорить о поставке самолетов.

"Независимо от решения о самолетах, я думаю, нам надо понять, что есть насущная потребность оказывать поддержку прямо сейчас, а поставка самолетов займет время. Поэтому мы должны направить на то, что уже пообещали, как танки и ПВО", - заявил он в эфире телемарафона.

По словам Столтенберга, партнерам также нужно убедиться, что все переданное оружие работает должным образом и поставляется достаточно боеприпасов и запчастей, чтобы техника была на ходу. Он добавил, что страны НАТО уже обсуждают поставки самолетов Украине.

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"В том числе и об этом мы говорим на консультациях со странами НАТО. Такие консультации о том, что нам стоит поставлять Украине продолжаются с тех пор, как началась война. И мы видим, что поддержка со стороны стран НАТО стала намного больше вместе с тем, как стала больше война. Начиная с "Джавелинов", противотанкового оружия, артиллерии и ПВО, дальше бронированные машины, танки, а теперь мы говорим о самолетах", - подытожил Столтенберг.

Истребители для Украины

По оценке Воздушных сил ВСУ, чтобы заменить весь парк советских самолетов на истребители F-16, Украине нужно создать по меньшей мере пять воздушных бригад.

Несколько ранее группа конгрессменов недавно призвала президента США Джо Байдена начать поставка Украине истребителей F-16

По последним данным, ни одна страна все еще не обещала предоставить Украине истребители. Однако, как сообщает глава МИД Дмитрий Кулеба, есть правительство, которое взяло на себя организацию обучения украинских пилотов.

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