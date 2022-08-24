Похоже, самопровозглашенный президент Беларуси считает, что мир не замечает его активного участия в преступлениях против украинского государства, отметил советник руководителя Офиса президента.

Советник руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал "клоунадой, пропитанной кровью" пожелания мирного неба Украине от самопровозглашенного президента Беларуси и соучастника военных преступлений России на украинской земле Александра Лукашенко.

Об этом Подоляк написал в Twitter, комментируя поздравление Лукашенко с Днем Независимости Украины.

"Похоже, Лукашенко действительно считает, что мир не замечает его активного участия в преступлениях против Украины. Поэтому цинично желает "мирного неба", пуская по нам смертоносные ракеты. Эта клоунада, пропитанная кровью, зафиксирована и будет иметь конкретные последствия. Сразу после падения варварской ru-империи", - отметил советник руководителя Офиса президента.

Напомним, Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости и пожелал "мирного неба".

По его словам, "Беларусь и дальше будет продолжать выступать за сохранение дружеских контактов с соседней страной".

Поздравление 24 августа появилось на сайте Лукашенко.

Справка УНИАН. Начиная с 24 февраля, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из Беларуси, на украинскую территорию была запущена как минимум 631 ракета. Крупнейшей бомбардировки из Беларуси Украина потерпела 1 апреля, в тот день ракеты запускали в прямом смысле каждые 10 минут, всего – около 56 боеголовок, которые прикрывали отступление российских оккупантов с территории Украины. Запуски вражеских ракет из Беларуси продолжаются и по сей день.

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