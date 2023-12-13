Россия ставит целью сорвать работу морского коридора.

Российский бомбардировщик "Су-24", который в начале декабря ВСУ сбили в районе Змеиного, в Одесской области, дистанционно минировал пути гражданского судоходства. Об этом во время брифинга в медиацентре Украина-Одесса рассказал спикер командования ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, сбитие в начале декабря вражеского бомбардировщика "Су-24" в районе острова Змеиный повлияло на поведение россиян. Противник делает выводы, изучает сложившуюся ситуацию.

"Тот "Су-24", который сбили над Черным морем, занимался именно дистанционным минированием. То есть они сбрасывают донные мины – есть модификация, которая позволяет сбрасывать мины с самолета и фактически устанавливать таким образом. Делали они это в направлении нашего зернового коридора, работу которого РФ ставит целью сорвать", - рассказал спикер.

Он подчеркнул, что морской коридор продолжает свою работу, и благодаря этому через порты Большой Одессы прошли почти 300 гражданских судов, перегружено более 7 млн тонн грузов. Как уточнил Плетенчук, это объем, который перегружен с момента начала функционирования нового морского коридора, который начал работать после демонстративного выхода РФ из соглашения по предыдущему "зерновому коридору".

"Конечно, это работа многих сил обороны и безопасности Украины, и не только ВМС, которые играют основную роль. Мы мониторим акваторию, делаем все возможное, чтобы обеспечить эту безопасность и будем делать это в дальнейшем. Мы видим, что доверие к нам не падает, оно растет. Это можно увидеть по разным показателям, по объемам (грузов – УНИАН) и по процентам по страхованию. В общем, по желанию иностранных судовладельцев сотрудничать с портами Одесской области", - сказал спикер.

Он добавил, что военные надеются на закрытие воздушного пространства для работы российской авиации, дронов-камикадзе и ракетного вооружения. Это очень нужно для того, чтобы "коридор" мог чувствовать себя в полной безопасности.

Су-24 на войне в Украине - последние новости

5 декабря украинские военные защитники Украины отправили в "вечный полет" еще один Су-24М оккупантов. Это произошло в районе острова Змеиный (Одесская область). Тогда сообщалось, что вражеский самолет под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области.

Впоследствии стало известно, что Россия отправила самолет на поиск экипажа. Говорилось, что поисково-спасательный самолет пытается найти в акватории Черного моря российских пилотов с Су-24М.

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