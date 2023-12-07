Ситуация с применением Россией боевой авиации в Черном море несколько изменилась.

Сбитие ВСУ российского бомбардировщика Су-24М привело к уменьшению активности вражеской авиации в Черном море. Об этом спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук сказал в эфире телемарафона.

"По состоянию на сейчас, ситуация изменилась. После этого инцидента, по крайней мере вчера, мы не наблюдали активности авиации", - отметил Плетенчук.

Представитель добавил, что особенностью сбитого 5 декабря бомбардировщика Су-24М было то, что этот самолет применялся с целью минирования украинского "зернового коридора".

Видео дня

По его словам, в ВМС благодарны коллегам из Воздушных сил за помощь в обеспечении безопасности гражданского судоходства.

"Мы это неоднократно подчеркивали, что единственная проблема, которая у нас остается по обеспечению безопасности - это активность россиян именно в воздухе и применение огневого поражения именно с воздуха, в том числе благодаря самолетам", - сказал Плетенчук.

Он добавил, что самолет Су-24М предназначен прорывать систему ПВО противника, но россияне его применили другим способом.

Сбитие российского Су-24М

Украинские военные 5 декабря "приземлили" вражеский самолет в районе острова Змеиный. Речь идет о российском бомбардировщике Су-24М.

Вечером того же дня стало известно, что российские захватчики отправили на поиск членов экипажа сбитого бомбардировщика Су-24М свой военно-транспортный самолет Ан-26.

Вас также могут заинтересовать новости: