Сбитие ВСУ российского бомбардировщика Су-24М привело к уменьшению активности вражеской авиации в Черном море. Об этом спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук сказал в эфире телемарафона.
"По состоянию на сейчас, ситуация изменилась. После этого инцидента, по крайней мере вчера, мы не наблюдали активности авиации", - отметил Плетенчук.
Представитель добавил, что особенностью сбитого 5 декабря бомбардировщика Су-24М было то, что этот самолет применялся с целью минирования украинского "зернового коридора".
По его словам, в ВМС благодарны коллегам из Воздушных сил за помощь в обеспечении безопасности гражданского судоходства.
"Мы это неоднократно подчеркивали, что единственная проблема, которая у нас остается по обеспечению безопасности - это активность россиян именно в воздухе и применение огневого поражения именно с воздуха, в том числе благодаря самолетам", - сказал Плетенчук.
Он добавил, что самолет Су-24М предназначен прорывать систему ПВО противника, но россияне его применили другим способом.
Сбитие российского Су-24М
Украинские военные 5 декабря "приземлили" вражеский самолет в районе острова Змеиный. Речь идет о российском бомбардировщике Су-24М.
Вечером того же дня стало известно, что российские захватчики отправили на поиск членов экипажа сбитого бомбардировщика Су-24М свой военно-транспортный самолет Ан-26.