Самолет уничтожили над Черным морем в районе острова Змеиный.

Украинские военные сегодня, 5 декабря, "приземлили" вражеский самолет. Речь идет о российском бомбардировщике Су-24М

"Давно не было в нашем активе сбитых российских "сушек"! Исправляем эту ситуацию! Похоже крейсер "Москва" скоро станет авианосцем! Рад вам сообщить об уничтожении российского бомбардировщика Су-24М в районе острова Змеиный, который под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области", - говорится в сообщении командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещуку в Telegram-канале.

Отмечается, что благодаря успешно проведенной операции воздушного командования "Юг", украинское зенитное ракетное подразделение отправило российскую "сушку" вслед за "русским военным кораблем".

Видео дня

Потери России в Украине по состоянию на 5 декабря - последние новости

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ сообщалось, что по состоянию на 5 декабря 2023 года украинские военные с начала полнмасштабного вторжения российской оккупационной армии уничтожили 323 самолета и 324 вертолета.

Кроме того, ликвидировано 333 840 человек личного состава армии РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: