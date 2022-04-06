Экс-мэр Рубежного Сергей Хотив перешел на сторону оккупантов и активно с ними сотрудничает в плане выявления украинских активистов.

Бывший мэр города Рубежное Луганской области Сергей Хортив не просто перешел на сторону российских оккупантов, но передает им информацию о людях с проукраинской позицией, но планы его удалось нарушить.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай в эфире канала "Дом".

"Вот этот последний случай с мэром Рубежного. Там совсем все плохо. В том плане, что мэр, кроме того, что перешел на сторону оккупантов, он еще и активно с ними сотрудничает в плане выявления украинских активистов. Он их просто сдает. Такой уже стопроцентный предатель, сдающий оккупантам людей с проукраинской позицией", - рассказал Гайдай.

В то же время глава Луганской ОВА отметил, что Украина смогла "немного поломать планы оккупантов, которые хотели сделать картинку, как мэр города передает оккупантам ключи, и как их с радостью встречают".

Он объяснил, что сделал представление на президента и президент подписал указ о введении военно-гражданской администрации в Рубежном. Это привело к тому, что "мэр теперь никто" и он не нужен никому, даже оккупантам.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля стало известно, что мэр Рубежного Сергей Хортив предал Украину и перешел на сторону российских оккупанов. В сети опубликовали видео, в котором Хортив в стиле российской пропаганды называет ВСУ "нацистами" и призывает сложить оружие.

Почти с первых дней войны с ним не было связи, поэтому 4 марта глава Луганской ОГА Сергей Гайдай назначил руководить Рубежным главу Северодонецкой РГА Романа Власенко.

3 апреля Гайдай сообщил, что Луганской области среди глав общин оказались четыре предателя: в Рубежном, Миловом, Марковке и Станице Луганской.

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