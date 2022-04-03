Противник несколько раз попадал в дом, в котором живут обычные мирные жители, отметили в Луганской ОВА.

На Луганщине в субботу, 2 апреля, из-за действий оккупантов больше всего разрушениям подверглись Северодонецк, Рубежное и Лисичанск.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"В Северодонецке россияне в третий раз за неделю попали в один из домов в центре города. Только россиянам известно, какой именно стратегический объект они хотели уничтожить в этом районе, – там расположены лишь жилые дома. Однако враг за последнюю неделю трижды бил по этому кварталу и все три раза попадал в дом, где проживали обычные северодончане. Каждый раз бойцы ГСЧС тушили пламя и спасали тех, кто там еще оставался. Потому что сейчас дома у этих людей уже практически нет", – подчеркнул Гайдай.

По его словам, за минувшие сутки больше всего разрушениям из-за российского вторжения подверглись Северодонецк, Рубежное и Лисичанск.

Так, в Северодонецке произошло возгорание шести многоэтажек и магазина, в Рубежном - пяти объектов жилого фонда, в Лисичанске - двух.

Гайдай также сообщил, что продолжаются бои в отдельных кварталах городов Рубежное и Попасная.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались на территорию украинского государства.

Сперва враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Северодонецк.

2 апреля стало известно, что под Северодонецком враги перебили газопровод, и город и прилегающие населенные пункты остались без газа.

Вас также могут заинтересовать новости: