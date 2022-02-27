Они якобы не остановились по требованию оккупантов.

Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко подтвердил, что российские военные расстреляли машину с семьей.

Как передает корреспондент УНИАН, городской голова во время телемарафона отметил, что, по его информации, "через Каховскую ГЭС" переезжал "бусик", и на требование остановиться, они не остановились и начали ехать в сторону шлюза, и автомобиль был полностью расстрелян".

Как сообщало издание ZAXID.NET, в первый день войны 24 февраля российские военные расстреляли под Новой Каховкой целую семью – 56-летних Анну и Олега Федько, их невестку Ирину Федя и двух внуков: 6-летнюю Софию и полуторамесячного Ивана.

Первым об убийстве целой семьи, которая пыталась убежать от российских оккупационных войск, рассказал 25 февраля руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков, опубликовав об этом сообщение в Facebook. Дело в том, что убитыми оказались родные патрульного полицейского из Херсона Олега Федько (младшего) – в один день он потерял обоих родителей, жену и двух детей.

Родной брат Олега Денис рассказал, что после того, как россияне вторглись на Херсонщину, семья местного патрульного Олега Федько решила эвакуироваться из города. Он сам был на службе, поэтому за его женой с детьми в Херсон приехал его отец и отвез в село Веселое возле Новой Каховки.

Однако в тот же день россияне зашли и в Веселое (в 70 км от Херсона), тогда семья решила снова бежать. Они выехали из Веселого в Новую Каховку (расстояние менее 20 км) двумя машинами. В первом авто были другие родственники - трое взрослых и ребенок. Во второй машине ехали как раз родители патрульного и его жена с детьми.

Уже на выезде из Веселого первый автомобиль успел проскочить перед российскими военными, которые в этот момент уже заходили в село, а второе авто не успело.

В то время Денис Федько говорил с мамой по телефону, было около 16:00. "Я говорил с мамой. Я все слышал, как мама начала кричать, что здесь [в машине] дети и как так можно. Я слышал, как громко плакал малый Ванька, ему было только полтора месяца. А потом я услышал выстрелы, после этого была тишина, а потом снова выстрелы. Было три очереди по 2-3 выстрела. Я понял, что их просто добивали", – рассказал Федько.

Трое взрослых погибли на месте сразу. Когда россияне отошли, родственники с первого авто вернулись и забрали детей, которые уже почти не дышали, но еще были живыми. Их еще успели завезли в больницу в Новую Каховку, где они и умерли.