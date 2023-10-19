"Для россиян атака ATACMS стала неприятным сюрпризом, потому что мы сумели удержать получение ракет в тайне", - военный эксперт Алексей Гетьман

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью УНИАН рассказал о последствиях ударов Сил обороны Украины по аэродромам в Бердянске и Луганске и какие возможности добавила украинскому войску ATACMS.

Господин Алексей, на днях ВСУ нанесли удары ракетами ATACMS по аэродромам в Бердянске и Луганске. Что это были за аэродромы и каковы последствия этих ударов?

Аэродром Бердянска - это был так называемый аэродром подскока. То есть использовался, преимущественно, для вертолетов. Для того, чтобы они могли быстро долетать до места использования и там предпринимать определенные действия, атакуя наши позиции. Много или мало их было поражено? 6-9 - это достаточно для одного удара. Большое количество вертолетов, боекомплекты взрывались несколько часов... И самое главное, что там поврежден аэродром. Они там больше не могут базироваться.

Что касается Луганского аэродрома, то хорошо, что мы смогли обезвредить несколько вертолетов, но у них есть возможность отодвинуть их дальше на территорию РФ – в Курск, или куда они запланируют. У них дальность полета 480 километров. Это значит - 240 километров в одну сторону. Но все равно нужно будет больше времени, чтобы эти вертолеты долетели до линии соприкосновения.

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Также возникает вопрос, смогут ли они где-нибудь на более или менее серьезном аэродроме держать [вертолеты и оборудование для их обслуживания]. Вертолет можно посадить в посадке, он не нуждается в каких-то взлетных полосах. Но держать их в лесу смысла нет, потому что вертолет нуждается в обслуживании, его надо заправлять горючим, вооружать... то есть, просто посадить их где-то в поле можно, но держать - невозможно. Чтобы их обслуживать, нужно аэродром.

Таким образом, если перегнать их еще на несколько сотен километров от линии фронта, это затруднит их использование непосредственно в бою.

Можем говорить, что россияне больше не будут иметь возможности кошмарить наши войска на направлениях контрнаступления, ввиду увеличения подлетного времени?

Возможность они будут иметь, но подлетать на дальнее расстояние... во-первых, скорее всего их увидит наша аэроразведка. Это существенно усложнит для них выполнение боевых задач.

Ведь, в чем смысл вертолета? По большому счету, это оружие быстрого реагирования. То есть при необходимости они могут срочно подняться и оказать огневую поддержку своим войскам. А когда надо летать полтора-два часа до цели...теоретически, это можно использовать. А практически, нет таких боевых задач, чтобы вертолет летел к месту боя 200 километров. Хотя, думаю, они могут и это использовать, но, скажем, не так активно.

Второй момент: если посчитать расстояние до Бердянска даже от Запорожья, оно составит менее 160 километров. Понимаем, что Силы обороны Украины запускали эти ракеты (ATACMS, - УНИАН) не из Запорожья, а где-то ближе к югу. Можем предположить, что это была первая партия ракет дальностью не 300 километров, а 160 километров... следовательно, россиянам нужно будет отводить [вертолеты и склады] на расстояние, по меньшей мере, 200 километров. И не факт, что у нас нет ракет, которые могут стрелять на расстояние 300 километров.

Более того, из того же Бердянска россиянам нет, куда отводить технику от линии фронта. Разве что в море (шучу). Так что у них проблема. Нужно будет перемещать склады, вертолеты, скорее всего, где-то в Крым, ближе к южному побережью. Чтобы по крайней мере на 160 километров ракеты их не могли достать.

И, учитывая, что мы наступаем на Бердянском и Мелитопольском направлениях, это поможет нашим войскам продвигаться вперед.

Удары по аэродромам были нанесены ракетам ATACMS. Какие вообще возможности с этим вооружением получили Вооруженные Силы Украины?

Есть несколько видов этих ракет: MGM1, MGM1A... в общей сложности, пять видов. Есть те, что летят на расстояние до 300 километров, есть те, что на 160 километров. Это не значит, что они хуже, просто по разному сделаны.

Есть разные боевые части. Например, осколочно-фугасная - это значит, что это большая граната. Она взорвалась и силой взрыва разрушает цели. Так же как и у Storm Shadow есть возможность взрываться не сразу, а проникать немного внутрь. Там стоит задержатель. И когда она, вследствие кинетической энергии "зарылась" где-то внутрь, после этого происходит взрыв. То есть, она может разрушать укрепленные здания, блиндажи, бункеры. Конечно, в бетонный бункер глубиной 20 метров она не пролезет. Но таких бункеров там и нет.

Ракеты, переданные нам, они с кассетной боевой частью. В зависимости от марки ракеты, в ней находится, если не ошибаюсь, от 275 до 950 боевых элементов. Там, где меньшее количество, там больший размер и она более бронебойная. Во время поражения целые кассеты взрываются на высоте несколько десятков или сотен метров, разрывается головная часть и кассеты разлетаются примерно на расстояние один квадратный километр. Они разрушают либо слабобронированные объекты, либо поражают живую силу. В них не такой мощный взрыв, как в осколочно-фугасной боевой части, однако они могут разрушить склад с боеприпасами, он начнет взрываться. То есть, это такая вещь, которая накрывает большое расстояние. Их очень удобно использовать, например, против стоянки вертолетов или легкобронированных машин, что мы и сделали.

Также наличие дальнобойных ракет усложнит логистику войска, поскольку уменьшит возможности врага концентрировать вооружение на складах в определенных местах. Если россияне не будут иметь возможности держать состав, то мы будем уничтожать больше, чем они будут успевать подвозить.

После неоднократных взрывов в легендарной Чернобаевке, россияне не маскируют вертолеты в Бердянске. Почему так?

Для россиян эта атака стала сюрпризом ... Президент Зеленский сказал, что удары по аэродромам - это было первое использование этих ракет.

То есть, нам удалось удержать все в большой тайне. Ведь стоит понимать, что нужно было привезти, потом поставить на вооружение, разработать план атаки... на это ушло несколько недель. И, думаю, что ракеты поехали к нам сразу после того, как встретились президенты Зеленский и Байден.

Также я почему-то думаю, что у нас есть и 300-километровые ракеты. Но сначала 160 километровые. А главное, что мы показали нашим партнерам, что мы очень хорошо умеем пользоваться оружием и не стреляем по объектам, где может быть нанесен ущерб гражданскому населению.

А что россияне могут противопоставить ATACMS? По данным открытых источников, комплекс С-400 их может сбивать. В то же время военные, с которыми я разговаривал, отмечали, что ракета слишком быстрая для российского ПВО и легко "пробивает его".

Теоретически, может сбить. Их С-400" Триумф", как они для себя решили - это аналог Patriot, а Patriot сбивает не только "Искандеры", которые по своим боевым возможностям похожи на ATACMS.

Мы сбиваем Patriot не "Искандеры", а и "Кинжалы", которые россияне говорили невозможно сбить. А смогут ли они? Теоретически, согласно их тактико-техническим характеристикам, да. Практически - есть большие сомнения. Потому что они постоянно преувеличивают возможности своего вооружения. Пока они ничего не сбили.

Ярослав Конощук