По его словам, Россия понимает, что рискует закрыть для себя опцию переговоров с Украиной навсегда.

Массового трибунала над пленными "азовцами" не будет, ведь Россия понимает риски.

Об этом во время эфира с Марком Фейгиным заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Они в очень трудном положении. С одной стороны - надо изобразить для своих "ура патриотов", что "азовцев" настигла "заслуженная кара". А с другой – они могут нарваться на ультиматум и закрыть себе опцию переговоров с Киевом. Это очень тяжелая для них история. Особенно в момент, когда они хотят достичь этих переговоров", - заявил Арестович.

По его убеждению, Россия может пойти на показательное "судилище" для пропагандистской картинки, но массового трибунала над "азовцами" не будет.

Судьба защитников "Азовстали" после вывода с территории завода

Как сообщал УНИАН, российские военные взяли в плен более 2,5 тысячи украинских бойцов с Мариупольского завода "Азовсталь".

29 июня состоялся первый из запланированных обменов военнопленных, в результате которого в Украину вернулись 144 защитники, среди них - 95 защитников "Азовстали".

За месяц, в ночь на 29 июля, в результате действий оккупантов было уничтожено здание на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, в которой содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно.

Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК - Евгения Пригожина.

6 августа Мариупольский горсовет заявила, что враг устанавливает клетки для показательного "суда" в городской филармонии. Впоследствии главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил о подготовке к проведению показательного судилища.

Главное управление разведки Минобороны Украины предупредило, что на День Независимости Украины оккупанты планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали". По одному из возможных сценариев, россияне могут нанести по помещению точечный ракетный удар.

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