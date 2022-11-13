После 12:00 в нашей стране объявили тревогу, вся карта Украины "покраснела".

Второй раз за 13 ноября в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Сообщается об активности вражеской авиации в небе Беларуси.

Как свидетельствует карта воздушных тревог, вся Украина "покраснела" из-за угрозы ударов с воздуха. Сейчас наблюдается активность истребителей врага.

Как сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Телеграмм, взлеты истребителей зафиксированы в ряде населенных пунктов Республики Беларусь, ставшей плацдармом для армии РФ для нанесения ударов по украинской территории.

Видео дня

"Мачулищи. Взлет Миг-31К под номером RF-92339. Направление: ЮГ. 12:01 Барановичи. Взлет истребителя. 12:05 Клецк. Пролет истребителя на восток. 12:14 Солигорский район. Пролет истребителя", - говорится в сообщении.

Воздушная тревога утром 13 ноября

В воскресенье, 13 ноября, после 9 утра по всей материковой части Украины была объявлена воздушная тревога. Все - из-за активности вражеской авиации на территории Беларуси.

Был зафиксирован взлет МиГ-31К, который может переносить ракеты "Кинжал". А из Барановичей вылетал истребитель.

Напомним, Лукашенко с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину разрешил России запускать ракеты с территории Республики Беларусь. Из-за этого на Беларусь, как и на Россию, наложены новые европейские санкции.

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