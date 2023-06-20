РФ атаковала дронами, ракетами С-300 и "Искандер-М".

В Генеральном штабе ВСУ уточнили информацию об атаке России в ночь на 20 июня.

Сообщается, что россияне нанесли удар 35 иранскими ударными БпЛА типа Shahed, 7 зенитными управляемыми ракетами С-300. Кроме того, еще одной крылатой ракетой наземного базирования "Искандер-М" РФ ударила по гражданской инфраструктуре Запорожья.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 32 ударных БпЛА Shahed", - говорится в сообщении.

Атака РФ 20 июня - что сообщалось ранее

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 20 июня российские оккупанты нанесли удар иранскими барражирующими боеприпасами Shahed-136/131 по военным и инфраструктурным объектам Украины и ракетами "Искандер-М"/С-300 по Запорожью.

"Пуски осуществлялись с северного и южного направлений – Брянская область и восточное побережье Азовского моря", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Сообщалось, что всего оккупанты применили 35 ударных дронов, из которых 32 удалось уничтожить.

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