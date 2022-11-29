Он считает, что россияне ищут приемы и способы новых боевых действий.

Советник Офиса президента Алексей Арестович объяснил, почему сегодня по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога.

Свое мнение он высказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным на YouTube. Как известно, в последние дни украинцев неоднократно предупреждали об угрозе новых массированных обстрелов страны.

"Не забываем про угрозу воздушных налетов, а сегодня была попытка. Тревогу объявили, но быстро отменили. Самолеты реально были в воздухе не менее 4,5 часов. Мы ожидали удар, но удар не нанесли", - рассказал он.

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Арестович отметил, что в воздух подняли Ил-22 - самолеты, которые могут вести и разведку.

"Могли быть тренировочные, могли просто выявлять позиции ПВО, смотреть как мы реагируем. Могли тренироваться и одновременно выявлять позиции ПВО", - добавил он.

По мнению советника Офиса президента, сейчас россияне ищут приемы и способы новых боевых действий.

"Вполне возможно, что они вскрывали нашу группировку ПВО, потому что их абсолютно не устраивает результат, когда из 90 запускаемых ракет 70 сбивают", - отметил Арестович.

Массированные обстрелы Украины

Как сообщал УНИАН, в последние месяцы армия РФ систематически атакует критическую систему Украины. Из-за этого в стране ввели стабилизационные отключения электроэнергии.

27 ноября президент Владимир Зеленский предупредил, что россияне готовят новые удары и не остановятся, пока у них есть ракеты.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины отмечали, что существует угроза нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры.

Утром во всех областях Украины, кроме оккупированного Крыма, звучала воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ объяснили, что существовала угроза ракетного удара оперативно-тактическими комплексами армии РФ.

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