По мнению эксперта, Россия может нанести массированный удар по Украине в течение этой недели.

Масштабная воздушная тревога, объявленная во вторник, 29 ноября 2022 года, из-за взлета истребителей РФ, – это следствие тренировки перед массированным ракетным ударом по Украине, который Россия может осуществить уже на этой неделе.

Как заявил в эфире Апостроф TV военный эксперт Михаил Жирохов, перед нанесением массированного удара по Украине россияне отрабатывают его на тренировках.

"Перед тем, как нанести массированный удар, они отрабатывают его в учебных целях. Это было в субботу, это произошло сегодня, потому что они хотят, чтобы запуск каждой ракеты был эффективным и поражал цель. Поэтому они сейчас нарабатывают подлые тактические элементы, чтобы поразить нашу критическую инфраструктуру", – пояснил эксперт.

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По словам Жирохова, есть маркеры того, что Российская Федерация готовится к новому удару по территории Украины.

"На авиабазу "Энгельс" они перебросили дополнительное количество бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22. Также в Черном море вывели на дежурство дополнительные корабли, которые могут нести "Калибры". Поэтому очень большой процент того, что на этой неделе (до 4 декабря) они будут снова пытаться прорвать нашу ПВО и нанести поражение нашей критической инфраструктуре", – подчеркнул он.

Новый ракетный удар РФ по Украине: прогнозы

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что на сегодня самая главная угроза для Украины идет из района Каспиского моря, где размещены аэродромы стратегической авиации России. По его словам, сегодня больше всего беспокоят аэродромы Энгельс и Энгельс-2, где базируются тактические бомбордировщики типа Ту-96 МС.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины готовы к отражению возможных ракетных ударов россиян.

В то же время 28 ноября 2022 года Игнат подчеркнул, что сейчас наблюдается высокая авиационная активность самолетов Российской Федерации на севере, юге и востоке. Он добавил, что РФ может нанести ракетные удары в любой момент.