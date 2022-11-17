Это также влияет на доступ гражданского населения к коммуникациям, отоплению и водоснабжению

Российские оккупанты 15 ноября выпустили по Украине рекордный залп ракет за один день с начала полномасштабного вторжения. Такие масштабные атаки истощают резервы РФ.

В Минобороны Британии заявили, что подавляющее большинство ударов было нанесено по объектам энергетической инфраструктуры.

"Во второй половине дня 15 ноября Россия нанесла до 80 ракетных ударов большой дальности, преимущественно по объектам энергетической инфраструктуры на территории Украины. Вероятно, это самое большое количество ударов, которые Россия нанесла за один день с первой недели вторжения", - говорится в сообщении.

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В британской разведке отметили, что хотя большинство ракет была успешно перехвачено, некоторые из них попали в цель. В связи с ракетным террором РФ Украина сталкивается со значительным снижением мощности, которая доступна в национальной энергосистеме.

"Это повлияет на доступ гражданского населения к коммуникациям, отоплению и водоснабжению", - подчеркнули разведчики.

Однако они уверены что удары такого масштаба сильно истощают российские резервы крылатых ракет.

Массированные удары России по Украине

Как сообщал УНИАН, объединенная энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам российских оккупантов 10, 11, 17, 22 октября и 2 ноября. Вследствие этого было разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

15 ноября, Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Оккупанты выпустили по Украине более 90 ракет, 73 из них сбила ПВО. Также сбито 10 "шахидов".

Из-за массированной ракетной атаки поражено около 15 энергетических объектов в различных областях. Отключено более 7 млн абонентов в 17 областях и Киеве.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что это самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны. По его словам, эта атака может иметь влияние не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых стран-соседей.

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