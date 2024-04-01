Враг сделал перерыв, чтобы проанализировать последствия обстрелов и накопить запасы.

Нынешнее временное затишье в массированных обстрелах Россией территории имеет несколько причин, однако происходят атаки с небольшим количеством летательных аппаратов. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона.

Он напомнил, что сегодня враг применил три "Шахеды". При этом добавил, что, на самом деле, эти БПЛА являются достаточно не дешевым оружием.

Евлаш объясняет относительный перерыв в массированных атаках тем, что после последних обстрелов, которые осуществила Россия, враг анализирует результаты применения средств огневого поражения.

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"Проводят анализ, разведку, выявляют пути, маршруты, где располагается наша ПВО, наши радиолокационные станции. В том числе, когда отбывают пуски, как правило, на боевом дежурстве вдоль границ мы фиксируем активность вражеской авиации, их разведывательных самолетов, которые имеют на вооружении также и другие средства поражения - противорадиолокационные ракеты. И, конечно, что этот перерыв в том числе и для накопления, потому что Россия не может проводить постоянно такие массированные удары, как бы ей того не хотелось", - подчеркнул он.

Говоря о применении противником FAB 1500 при обстреле Украины, Евлаш отметил, что это чрезвычайно мощное оружие, потому что полторы тысячи килограммов достаточно, чтобы "сложить" полностью 9-этажный панельный дом или старую хрущевку.

"Таких бомб в России очень много. Используют их для того, чтобы истощить нашу систему ПВО. Основная наша задача сейчас - это бороться с носителями этих бомб, то есть с самолетами СУ-34 и Су-35", - добавил представитель Воздушных сил ВСУ.

Евлаш отмечает, что применение врагом "Калибров" по Украине имеет достаточно мощный эффект, потому что это достаточно точное оружие.

"Наши подразделения ПВО уже не раз доказывали и довольно часто сбивали 100 из 100% крылатых ракет типа "Калибр", которые они запускают. Конечно, дальность их достаточно высока и позволяет покрывать почти всю территорию Украины и применяем против этого мы различные силы и средства, в том числе и подразделения РЭБ, которые умело сбивают эти ракеты с курса", - подчеркнул он.

По его словам, последние атаки врага были направлены также и на истощение наших систем ПВО.

Ракеты "Калибр" у россиян - детали

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне вероятно в ближайшее время применят крылатые ракеты морского базирования "Калибр" для ударов по Украине. Враг накапливал их длительное время.

Российские оккупанты стали меньше использовать ракеты "Калибр". Представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк объяснила, что это из-за сложности врага с логистикой. Сейчас противник пытается заменить их более эффективными типами ракет.

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