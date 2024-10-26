По словам Дмитрия Жмайло, атаки россиян сегодня - это лишь "генеральная репетиция".

Более серьезные массированные атаки России, вероятно, следует ожидать с началом отопительного сезона. Такое мнение высказал военный эксперт, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, передает "Еспресо".

По его словам, атаки россиян сегодня - это лишь "генеральная репетиция" перед более сильными ракетными ударами по Украине.

"Они (россияне - УНИАН) таким образом просчитывают работу наших Сил противовоздушной обороны, пытаются их фиксировать. Кроме того, они запускают более дешевые дроны "Гербера", сделанные из фанеры и пластика, оборудованные рассеивающими сигнал линзами, запутывая систему ПВО. Эти мелкие дроны выглядят на радарах как "шахеды", - отметил эксперт.

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Он добавил, что с лета РФ тратит по полсотни "шахедов" в день, и, судя по всему, эта цифра не будет уменьшаться.

Атака России в ночь на 26 октября - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, в течение ночи 26 октября российские оккупанты атаковали Украину различными ракетами и десятками дронов.

Всего в небе над Украиной обнаружили 91 БПЛА, запущенный из российских городов Орел и Курск

Кроме того, россияне запустили изпо Украине две управляемые авиационные ракеты Х-59, две ракеты неустановленного типа и три баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23.

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