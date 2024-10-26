Россияне запустили по украинской земле более 90 беспилотников, сообщили в Воздушных силах.

С вечера пятницы, 25 октября, и в течение ночи 26 числа российские оккупанты атаковали Украину различными ракетами и десятками дронов, в том числе "Шахедами" и беспилотниками неустановленного типа.

Ликвидировано 44 ударных беспилотных летательных аппарата, сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram. Всего в небе над нашей страной по состоянию на 12 часов обнаружен 91 БПЛА противника, запущенный из российских городов Орел и Курск.

"Один БПЛА вышел из воздушного пространства в направлении Беларуси. 44 российских беспилотника локально потеряно, еще один вражеский БПЛА - в воздушном пространстве Украины", - отметили в ВСУ.

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Вражеские беспилотники сбили на территории Курской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Сумской областей.

В Воздушных силах добавили, что ракетами россияне нанесли удары по Днепру и Сумской области, целями стали объекты гражданской инфраструктуры:

Противники запустили из Брянской области две управляемые авиационные ракеты Х-59, из Белгородской - две ракеты неустановленного типа и три баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23 с территории пока еще оккупированного Крыма.

Продолжается российско-украинская война - новости, которые уже сообщались

Вечером 25 октября российские захватчики ударили беспилотниками по Киеву. В Соломенском районе повреждена многоэтажка, возник пожар в одной из квартир, и в ней позже спасательными нашли тело молодой девушки.

В ночь на 26 число противники нанесли удар по Днепру. В областном центре уничтожена жилая двухэтажка и гараж. Кроме того, повреждения получили корпуса больницы, 13 многоэтажек, два частных дома и десятки машин. В результате вражеской атаки погибли три человека, есть много пострадавших.

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