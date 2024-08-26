Все это время оккупанты накапливали силы и средства.

Следствием массированной российской атаки стало поражение украинской энергетической инфраструктуры, сказал в эфире телемарафона военный обозреватель Денис Попович.

"Она была подготовленной... Враг накапливал силы и средства. У нас не было массированных атак с 8 июля, когда ударили по Охматдету. То есть у них было полтора месяца, чтобы... накопить ракеты. Сейчас мы увидели результаты этой комбинированной атаки с использованием крылатых ракет, дронов, баллистических ракет", - пояснил Попович.

Он также призвал не привязывать российские массированные удары к датам или событиям на фронте.

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"Много было прогнозов о том, что эта атака может быть на День Независимости. Или что эта атака может быть в качестве мести за Курскую операцию. Никаких оснований доверять этим прогнозам нет - нельзя спрогнозировать это. Они действуют, когда дадут приказ, когда враг будет считать это нужным", - добавил Попович.

Российский массированный удар: что надо знать

Утром российские оккупанты нанесли массированный удар по территории Украины. В частности для этого они применили ударные БПЛА, крылатые и баллистические ракеты.

На фоне российского массированного удара в некоторых областях Украины начались проблемы с электроснабжением. По словам министра энергетики Германа Галущенко, ситуацию в украинской энергетике после удара можно оценить как "сложную".

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