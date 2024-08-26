По словам министра, ни одно из этих решений не является эскалацией.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после сегодняшней комбинированной атаки оккупантов на Украину заявил, что союзники Киева могут помочь положить конец российскому террору, приняв два решения.

"Существует два конкретных решения, которые наши партнеры могут принять, чтобы помочь нам быстрее положить конец российскому террору. Во-первых, подтвердить право Украины на дальнобойные удары по всем легитимным военным целям на территории России. Во-вторых, согласие на использование возможностей ПВО партнеров для сбивания ракет и беспилотников, приближающихся к их воздушному пространству", - написал он в сети X

По словам министра, ни одно из этих решений не является эскалацией, а наоборот - будут сдерживать страну-агрессора и помогут уменьшить террор и количество атак.

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"Россия продолжает вести трусливую войну против мирного населения, что является военными преступлениями. Российские атаки не имеют оправдания. Международное сообщество должно решительно осудить их и ответить реальными действиями. Действуйте сейчас, а не потом. Помогите нам спасти жизни", - подытожил Кулеба.

Ракетная атака на Украину 26 августа

Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 августа оккупанты начали массированную комбинированную атаку по Украине. Враг запустил как ударные БПЛА, так и ракеты различных типов. Некоторые дроны до сих пор сбивают силы ПВО.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодняшний удар российских оккупантов по территории Украины был одним из крупнейших и нацеленным на критическую гражданскую инфраструктуру.

"По большинству наших регионов, от Харьковщины и Киева до Одессы и западных областей. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким. Есть десятки раненых - всем оказывается необходимая помощь", - подчеркнул Зеленский.

Военный обозреватель Денис Попович считает, что россияне готовились к этой атаке полтора месяца, накапливая боеприпасы. Он также призвал не привязывать российские массированные удары к датам или событиям на фронте.

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