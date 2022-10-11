Из-за противников почти треть области осталась без электроэнергии.

Начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий рассказал о тяжелых последствиях сегодняшней ракетной атаки на область.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он рассказал во время брифинга.

Так, за вчерашний день по территории Львовской области было выпущено 15 ракет, 7 из них были сбиты. Сегодня также были выпущены десятки ракет, есть три попадания.

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"На данный момент есть один пострадавший человек. С ранениями средней тяжести этот мужчина был госпитализирован", - отметил Козицкий.

Он отметил, что удар был комбинированный, предварительно с самолетов ракетами Х-101, а также с Черного моря. Возможно, были использованы ракеты из комплекса "Искандер".

Основной удар был нанесен по энергетической инфраструктуре, 30% области осталось без электроэнергии.

"Повреждены четыре подстанции НЭК "Укрэнерго". Две из них были повреждены вчера, а сегодня подверглись повторному удару. От них ничего не осталось. Эти четыре подстанции играли очень важную роль не только в поставках электроэнергии в пределах области, а также и для экспорта за границу", - сообщил Козицкий.

Также мэр Львова Андрей Садовый отметил, что восстановление электроподстанций займет несколько месяцев.

Массированная атака на Украину - важные новости

Как сообщал УНИАН, российские войска 11 октября утром нанесли удар по Львовской области.

В результате ударов произошло три взрыва на двух объектах энергетики. Кроме перебоев с электроснабжением, сообщалось также о перебоях с водоснабжением в нескольких районах города.

10 числа российские захватчики обстреляли 13 областей Украины, в том числе Львовщину. Из-за массированной вражеской атаки погибли 20 человек, повреждены 205 объектов.

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