Российские оккупанты уже убили члена экипажа ледокола "Капитан Белоусов".

Российские оккупанты в Мариуполе бьют по гражданским кораблям, которые стоят в местном порту, и пытаются взять моряков в заложники.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. "Несколько дней оккупанты обстреливали гражданские иностранные корабли, а затем призывали экипажи, среди которых много иностранных граждан, в частности Турции и Болгарии, эвакуироваться – выйти к российским боевикам с имеющимся на кораблях провиантом", - отметила омбудсмен.

Она напомнила, что до этого россияне убили члена экипажа ледокола "Капитан Белоусов", также были ранены несколько членов экипажа и людей с корабля под флагом Доминики.

Денисова призвала консульства государств, граждане которых находятся на иностранных судах в Мариуполе, помочь обеспечить их эвакуацию по коридору, который будет контролировать Украина.

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