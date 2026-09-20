Россияне заняли полосу до 4 км вдоль границы: Трегубов рассказал о ситуации

Россияне пытались расширить эту полосу, но у них это не получилось.

В Сумской области, вдоль украинской границы, российские оккупанты заняли полосу глубиной до 4 км. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

"Кроме того, у нас еще есть небольшой участок Сумской области – это наша часть Северо-Слобожанского направления. И там ситуация достаточно стабильная. Там россияне заняли полосу вдоль украинской границы. Она неглубокая, от 2 до 4 километров", – уточнил пресс-секретарь.

По его словам, россияне пытались эту полосу расширить, но у них это не получилось.

Видео дня

"Расширить её не получается, но плохо, что они как раз вдоль границы такую полосу "начертили"", – отметил Трегубов.

Также он рассказал, что на Великобурлуцком направлении россияне активизировались и начали оказывать давление на украинских защитников.

На Южно-Слобожанском направлении россияне несколько исчерпали свой наступательный потенциал, но все равно не прекращают попыток продвигаться на юг.

"Они немного исчерпали свой наступательный потенциал в конце лета. И там царит очень забавная "шизофрения" с несоответствием их заявлений их реальным достижениям на местности", – сказал военный.

Война в Украине: новости

Напомним, согласно новому отчету аналитиков Института изучения войны, Силы обороны смогли укрепить свои позиции на поле боя в Донецкой и Харьковской областях и успешно сорвали ряд новых наступательных операций российских захватчиков.

В частности, 14 и 15 сентября российские войска продолжали наступательные операции на Купянском и Боровом направлениях. Однако не продвигались вперед из-за контратаки ВСУ. По данным источника, связанного с Западной группой войск РФ, 15 сентября Силы обороны атаковали российские выступы к северу и юго-востоку от Купянска.

Вас также могут заинтересовать новости: