Кроме шрапнели, Россия устанавливает на "Шахеды" термобарический боеприпас.

Россия использует двойную боевую часть в БПЛА типа "Shahed-136" с прошлого года. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

Он отметил, что ранее боевой вес "шахеда" был от 40 до 50 килограммов. Все зависело от версии и сборки дронов. Он добавил, что главная цель таких "шахедов" - убивать гражданское население.

"И для этого используются в том числе и дроны, которые имеют шрапнель. Однако эта шрапнель не является единственным поражающим элементом. Дело в том, что в боевых частях, которые сейчас использует РФ, в них вокруг термобарической боевой части расположен слой с этой шрапнелью - поражающим элементом в виде шариков. То есть речь идет о комбинированном боеприпасе", - сказал Катков.

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Он добавил, что шрапнель, с военной точки зрения, предназначена для поражения живой силы противника. Тогда как термобарический боеприпас демонстрирует максимальную эффективность при поражении помещений. Катков добавил:

"Соединив это вместе и российский терроризм - мы получим средство для максимально эффективного убийства гражданского населения".

Российские "шахеды": последние новости

Накануне стало известно, что в ночь на 29 января российские оккупанты ударили по Киеву "шахедами" со шрапнелью. Впоследствии эту информацию подтвердил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что кроме шрапнели, новые дроны имеют вдвое увеличенный боевой вес - 90 килограммов.

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