По словам Федорова, состояние дел в Мелитополе достаточно тяжелое, приближается гуманитарная катастрофа.

Положение дел в Мелитополе довольно тяжелое, приближается гуманитарная катастрофа.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Положение дел довольно тяжелое в Мелитополе, потому что гуманитарная катастрофа уже приближается к нашему городу. Заканчиваются продукты, заканчиваются медицинские препараты, я уже не говорю о топливе, наличных...", - отметил он.

Федоров напомнил, что сегодня был согласован ночью гуманитарный конвой в Мелитополь, который утром уехал из Запорожья, но на линии разграничения его продержали более 8 часов и только час назад он отправился в Мелитополь через последний блокпост.

"По моему мнению, РФ это сделала намеренно, чтобы ночью он доехал до города и его разграбили оккупанты, а жители Мелитополя ничего не получили. Но я хочу верить, что гуманитарный конвой дойдет до жителей города, потому что там медпрепараты, продукты питания, предметы первой необходимости", - добавил городской голова.

Он также подчеркнул, что в Мелитополе сегодня совсем не безопасно.

"Людей воруют прямо на улице, у бизнесменов проводят обыски, а каждый день выясняется, что кого-то украли, кого-то держат в подвале. Каждый день кого-то похищают", - рассказал Федоров.

По его словам, оккупанты также пытались договориться с местным управлением образования о возобновлении учебы в школах, но им отказали.

"Сейчас оккупанты обходят каждую школу, пытаются пообщаться с каждым директором школы и учителем, чтобы восстановить с первого числа образовательный процесс по каким-то их стандартам на русском языке... по моей информации, нет таких учителей-коллаборантов, которые бы согласились на нарушение законодательства и подписали себе уголовное дело", - добавил он.

Мэр также отметил, что в Мелитополе была одна из самых мощных баз транспортной авиации Украины, которую сейчас захватили оккупанты и на ее базе пытаются разместить свою военную базу, чем подвергают опасности мирных жителей.

"Для них человеческая жизнь и человечность - это враждебные понятия", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе оккупанты заставляют учителей начать учебный процесс на русском языке.