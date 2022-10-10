Россия утром 10 октября атаковала несколько раз Львов, зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в своем Телеграмм-канале.
"Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ. Поэтому горячая вода не подается. Запустили резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях, чтобы восстановить водоснабжение в город", - написал он.
По словам мэра Львова, часть города осталась без электроэнергии, не работает треть светофоров.
Взрывы во Львове 10 октября
Во Львове и области утром 10 октября прогремели взрывы. В некоторых районах города нет света.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что зафиксировано попадание по объектам энергетической инфраструктуры. Он призвал жителей Львовщины оставаться в укрытиях. Есть угроза новых ракетных ударов. При этом местные жители сообщают о проблемах с электроснабжением и связью в регионе.