По словам мэра Львова, часть города осталась без электроэнергии, не работает треть светофоров.

Россия утром 10 октября атаковала несколько раз Львов, зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в своем Телеграмм-канале.

"Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ. Поэтому горячая вода не подается. Запустили резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях, чтобы восстановить водоснабжение в город", - написал он.

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По словам мэра Львова, часть города осталась без электроэнергии, не работает треть светофоров.

Взрывы во Львове 10 октября

Во Львове и области утром 10 октября прогремели взрывы. В некоторых районах города нет света.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что зафиксировано попадание по объектам энергетической инфраструктуры. Он призвал жителей Львовщины оставаться в укрытиях. Есть угроза новых ракетных ударов. При этом местные жители сообщают о проблемах с электроснабжением и связью в регионе.