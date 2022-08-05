В них авторы высмеивают самопровозглашенного президента страны и его режим.

Белорусский суд признал экстремистскими материалами два стикер-пака из мессенджера Telegram, высмеивающие самопровозглашенного президента страны.

В частности, под запрет попали "Luka" и "Sasha 3%", которые представляют собой карикатуры на Лукашенко и его режим, пишут местные телеграм-каналы. Так, некоторые стикеры – это слоганы "Дави таракана" и "Падайце Презідэнту".

Отметим, что мем "Саша 3%" родился в 2020-ом, когда новостные порталы Беларуси спросили у читателей, за кого они будут голосовать на грядущих выборах. По данным соцопросов, Лукашенко должен был набрать всего 3%.

Как УНИАН сообщал, несколькими месяцами ранее в Беларуси закрыли ряд независимых профсоюзов. Их обвинили в том, что "руководители и ряд членов этих структур принимали активное участие в массовых мероприятиях, нарушающих общественный порядок".

Кроме того, представителей независимых профсоюзов также обвиняют в распространении "экстремистской продукции".

А тем временем, по данным британской разведки, Путин усилил давление на самопровозглашенного президента Беларуси. Лукашенко продолжает придерживаться линии Москвы в отношении войны против Украины, заявив накануне, что Киев должен принять требования РФ относительно прекращения войны.

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