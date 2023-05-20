У псевдопрезидента Беларуси нет доступа к какой-либо информации, отметил советник главы Офиса президента.

Беларуский псевдопрезидент Александр Лукашенко определенно болел.

У Лукашенко есть огромные проблемы с логическим пониманием, рассказал советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью "24 Каналу". "Лукашенко безусловно болел. Ничего нового и удивительного. Его заявления - это заявления от пропагандистов. То есть человека, который так же неадекватно оценивает, что сегодня происходит, но вынужден вести себя так, как ведет себя", - сказал собеседник и добавил, что псевдолидер беларусов полностью зависим от РФ.

Советник главы ОП отметил, что псевдопрезидент с одной стороны говорит о том, что контрнаступление Украины - выдумка, а с другой - у границы с украинским государством ставит "зубы дракона".

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"У Лукашенко нет доступа ни к какой информации. Он вообще человек, который анализирует и свои публичные выступления строит на фейковом понимании этого мира. У него нет доступа к инсайду, к тому что происходит. И вообще с логическим пониманием у него есть огромные проблемы. Следовательно, он точно не знает ничего насчет контрнаступления и возможностей Украины. Вы же помните, какие заявления он делал в начале войны: "Три дня и все, что там той Украины"...", - заявил Подоляк.

Советник подчеркнул, что украинские воины никогда не собирались нападать на Беларусь и не будут этого делать. "Мы не будем нападать на Беларусь - это нонсенс", - отметил собеседник.

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9 мая сообщалось, что в Москве на параде Александру Лукашенко якобы стало плохо, ему вызвали медиков, и после этого он отправился в Беларусь, даже не посетив праздничное застолье.

Позже стало известно, что псевдопрезидент не посетил церемонию чествования государственного флага, герба и гимна, которая состоялась 14 мая в Минске на площади Государственного флага.

Потом первый зампред комитета Госдумы России по делам СНГ Константин Затулин сказал, что Лукашенко заболел. По его словам, у псевдолидера якобы не коронавирус COVID-19.

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