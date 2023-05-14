Отсутствие диктатора вызвало удивление на фоне слухов о том, что он серьезно болен.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко на фоне новостей об ухудшении здоровья не появился на праздновании Дня государственного флага, государственного герба и государственного гимна Беларуси.

Как сообщает проект "Мотолько помощи" в Telegram, Лукашенко не было на церемонии чествования государственного флага, герба и гимна, которая 14 мая проходит на Площади государственного флага в Минске.

Вместо диктатора традиционную речь произнес премьер-министр Роман Головченко.

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Куда исчез Лукашенко?

На параде в Москве Лукашенко стало плохо. Ему вызвали бригаду медиков, а затем отправили домой. В Минске диктатор вышел к журналистам, хромая. СМИ заметили, что белорусский диктатор Александр Лукашенко с начала мая почти не появляется на публике. А недавно он приехал в президентскую клинику в Дроздах.

По данным СМИ, в организме белорусского диктатора Александра Лукашенко произошел серьезный сбой, спровоцировавший болезни эндокринной системы и сердца. Известно, что в последнее время в Минск для лечения Лукашенко неоднократно вылетали "профессора" из Москвы, в частности из центра им.Бакулева.

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