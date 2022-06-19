Полномасштабного вторжения беларуских войск Маломуж не прогнозирует.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, вероятно, не решится в ближайшее время на наступательную операцию против Украины.

Такое мнение высказал экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж, передает "Обозреватель".

"Конечно, он может содействовать действиям РФ, например, в предоставлении плацдармов, аэродромов, размещении дивизионов, "Искандеров" и даже в организации определенных провокаций. Но до тех пор, пока Россия не начнет более эффективную наступательную операцию, Лукашенко не будет принимать решения о стратегических наступлениях", - отметил он.

По словам Маломужа, Лукашенко лавирует, даже в ситуации полной подчиненности Путину он просчитывает варианты, видя, насколько сложная ситуация.

"Но Лукашенко нужно демонстрировать лояльность Путину и выполнять хотя бы часть обязательств. Кроме предоставления баз для российских войск, размещения ракетных сил и техники, необходимо и демонстрировать силу. Для чего? Чтобы оттягивать очень большие силы Украины на большом пространстве украинско-белорусской границы. Лукашенко заявляет о возможных агрессивных действиях со стороны Украины и Запада, оправдывая укрепление своих границ, минирование, подтягивание войск и так далее. Это в большей степени является демонстрация действий для Путина и фактически помощь агрессору", - считает генерал.

Наступательную операцию против Украины эксперт называет большим риском для Лукашенко по двум причинам.

"Первая - он понимает, что Путин может проиграть и, соответственно, он будет отвечать уже за прямую агрессию против Украины. Пока он соучастник. Вторая - Лукашенко полностью не уверен в своих военных, особенно в кадровых. Я не говорю о спецслужбах, которые подчинены КГБ. По нашим разведданным, у тех беларусов, которые служат в армии, очень негативное отношение к войне и их личному возможному участию в конкретных военных операциях против Украины. Поэтому большая часть армии может не выполнить приказ о массовых наступательных операциях, и это провал для Лукашенко", - поясняет Маломуж.

Он также отметил, что граждане Беларуси не согласятся с войной против Украины и могут выйти на новые протесты.

"Когда Лукашенко мог бы пойти на вторжение? Если предположить фантастический вариант, когда Россия активно занимается оккупацией, тогда Лукашенко мог бы зайти с севера или с запада Украины, чтобы зафиксировать свое участие на фоне какой-то победы. Но такого не предполагается. Россия несет огромные потери, мы укрепляем свои позиции, подтягиваем резервы и получаем вооружение. Поэтому перспективы такого сценария нет, а перспектива поражения России есть", - резюмировал он.

Угроза вторжения Беларуси

По состоянию на 5 июня Беларусь активно обустраивала позиции на границе с Украиной и проводила разведку.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить готовность к обороне в четырех областях в случае вторжения с территории Беларуси.

17 июня Лукашенко пригрозил ударами по Киеву.