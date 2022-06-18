В случае социального взрыва армия Беларуси может перейти на сторону народа.

Вторжение в Украину войск Беларуси может стать концом политической карьеры Александра Лукашенко и спровоцировать социальный взрыв.

Об этом в колонке для НВ написал военный эксперт Олег Жданов.

"Это нападение на Украину может стать концом Лукашенко. Он поэтому и пытается максимально отсрочить дату вторжения. Потому что на сегодняшний день для него это отдавание приказа о начале вторжения может стать триггером для социального взрыва внутри страны. Или неотдавание приказа может стать триггером для того, чтобы Путин предпринял попытку его отстранения от власти", - отметил эксперт.

Жданов также не исключает, что в случае социального взрыва армия Беларуси станет на сторону народа.

"У Лукашенко очень серьезное угрожающее положение. И, несмотря на то, что армия является силовой структурой, если будет народное недовольство, то армия может поддержать народ. И может перейти на сторону народа и отказаться выполнять приказ по вторжению. И это может привести к отстранению его от власти. Эти риски Лукашенко понимает. Но он сам себя загнал в такой угол, когда с одной стороны недовольство общества и самой армии, а с другой стороны у него Путин, который настаивает на том, чтобы Беларусь вмешалась в ситуацию в Украине — вступила в войну", - заявил эксперт.

Война в Украине и поведение Беларуси:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное военное вторжение на территорию независимой украины.

25 февраля появилась информация о том, что Беларусь может ввести свои войска на территорию Украины.

С первого дня вторжения российские войска использовали территорию республики для нанесения ракетных ударов по украинским городам.

10 мая начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич объявил о развертывании группировки сил Специальных Операций на границе с Украиной

23 мая стало известно о том, что Беларусь разворачивает на границе с Украиной дополнительные подразделения и ведет разведку.

24 мая Александр Лукашенко заявил о необходимости создать Южное оперативное командование, потому что испугался военного давления со стороны Польши, Литвы и Латвии.

3 июня лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что белорусская армия получала приказ о нападении на Украине, но высшее военное командование его затормозило.

По состоянию на 5 июня Беларусь активно обустраивала позиции на границе с Украиной и проводила разведку.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить готовность к обороне в четырех областях в случае вторжения с территории Беларуси.

17 июня Лукашенко пригрозил ударами по Киеву.

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