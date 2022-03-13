Армия РФ цинично расстреливает мирное население наших городов, подчеркнул глава Луганской области.

В Лисичанске и Попасной Луганской области в результате обстрелов российских оккупантов повреждены газопроводы.

Об этом сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

В частности, в Северодонецке и Рубежном обстрелы не утихают с вечера, а ночью россияне открыли огонь в сторону Попасной и Лисичанска.

"Так, в Лисичанске поврежден газопровод и несколько домов. В Северодонецке пламя охватило четыре дома, в Попасной – пять и один дом разрушен, в городе перебит газопровод. Количество жертв уточняется", - заявил Гайдай.

"Уже неделю российская армия цинично расстреливает мирное население наших городов, открывая огонь по домам. Они намеренно целят в тех, от кого не будет сопротивления - женщин и детей, стариков. Вот военный со здравым смыслом будет стрелять по дому для пожилых людей? Из танка! А русские это сделали, целенаправленно. В Кременной. Чем им мешали беззащитные люди в почтенном возрасте? Россияне уничтожают всех, не медля", - отметил глава области.

Ранее заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий сообщил, что в Попасной российские оккупанты применили запрещенные боеприпасы - фосфорные.

Еще 6 марта уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова говорила, более миллиона украинцев остались без газа после обстрела российскими оккупантами газопроводов.

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