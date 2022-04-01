Никто из пассажиров не пострадал.

Оккупанты обстреляли эвакуационный автобус, который вез людей из Лисичанска.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Договариваться с россиянами, наверное, можно. Верить соблюдению обещаний - ни в коем случае. Сегодня якобы "режим тишины", а нашим автобусам с людьми приходится почти каждый раз избегать осколков и мин", - отметил он.

По словам Гайдая, сегодня в Лисичанске враг обстрелял автобус, эвакуировавший людей.

"К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Все доставлены на железнодорожные вокзалы. Кстати, из этого города сегодня эвакуировано рекордное для Луганщины количество людей - около 1300. Для сравнения, это среднесуточный показатель по всей области в целом", - рассказал глава ОВА.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня на маршруте эвакуационного автобуса в Лисичанске оккупанты с беспилотника заминировали трассу. Мины также нашли прямо в центре города, возле магазина.

Сейчас местные власти эвакуируют граждан из шести городов и сел, однако почти в каждом из них "режим тишины" со стороны врага отсутствует.

Вас также могут заинтересовать новости: