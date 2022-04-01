Сейчас местные власти эвакуируют граждан из шести городов и сел, однако почти в каждом из них "режим тишины" со стороны врага отсутствует.

На маршруте эвакуационного автобуса в Лисичанске оккупанты с беспилотника заминировали трассу. Мины также нашли прямо в центре города, возле магазина.

Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, сейчас местные власти эвакуируют граждан из шести городов и сел, однако почти в каждом из них "режим тишины" со стороны врага отсутствует.

Гайдай рассказал, что русские утром открыли огонь по Горску, чуть позже – по старым районам Северодонецка, Новодружеска и Приволья.

"Не обошлось без трудностей и в Лисичанске. На пути эвакуационного автобуса оказались мины. Россияне сбросили их с помощью беспилотника. Водитель своевременно увидел опасные предметы и изменил маршрут. Трагедии удалось избежать", - отметил Гайдай.

Мины также нашли у магазина. Как сообщает патрульная полиция Луганской области, враг минирует центральную часть города. Сегодня, 1 апреля, патрульные обнаружили на проспекте Победы предметы, похожие на мины, которые, вероятно, установлены вражескими ДРГ.

Правоохранители просят всех жителей Луганщины быть внимательными во время движения и ни в коем случае не приближаться к подозрительным предметам.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Луганщине россияне накапливают силы, чтобы осуществить прорыв.

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