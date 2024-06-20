Ролик опубликовали в российских пабликах.

Российские захватчики распространили в сети, как утверждается, момент применения трёхтонной бомбы ФАБ-3000 М-54 с управляемым модулем планирования и коррекции.

Сегодня российский Telegram-канал Fighterbomber опубликовал видео сброса такой бомбы на село Липцы в Харьковской области. По его словам, это первое в истории человечества боевое применение бомбы такого калибра с УМПК. "Справочный радиус сплошного поражения у ФАБ-3000 230 метров, а осколки сохраняют свою убойную силу на дальности 1240 метров", - написал он.

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке сообщил, что эта авиационная бомба поразила здание "Новой Почты. "Тяжёлая бомба массой 3 тонны (боевая часть 1,2 тонны) упала в 15 метрах от здания, но всё равно нанесла ему серьёзный ущерб", - написал он в микроблоге X.

ФАБ-3000

В марте российское Министерство обороны сообщило, что в Нижегородской области с начала года массово изготавливают трехтонные авиационные бомбы ФАБ-3000

Сообщалось, что использовать такие бомбы мог только российский дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, однако он не умеет использовать бомбы с управляемым модулем планирования и коррекции.

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