Ветер был в сторону России, и огонь перекинулся на ту сторону, доставив россиянам немало хлопот от последствий своего же обстрела.

Лесной пожар, начавшийся сегодня на Сумщине от вражеских обстрелов, перекинулся на территорию России.

Об этом сообщил в Facebook председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Он отметил, что за день было три вражеских обстрела различных территорий Краснопольщины - россияне выпустили полсотни мин и снарядов. В результате одного из этих обстрелов загорелся лес.

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"Впрочем пожар не было возможности потушить, ведь пылало на самом "0" и был большой риск для спасателей. И сама природа тоже воюет за Украину: ветер был в сторону России, и огонь перекинулся на ту сторону, доставив россиянам немало хлопот от последствий своего же обстрела", - написал Живицкий.

По его данным, сейчас на нашей территории пожара нет.

"В общем, на территории Украины выгорело около гектара, среди которых лес и поле", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, днем Живицкий сообщил, что после 10 часов утра россияне открыли огонь по территории Краснопольской общины из ствольной артиллерии и минометов. В результате обстрела начался лесной пожар.

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