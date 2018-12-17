"Бред сивой кобылы": Турчинов прокомментировал заявление Лаврова о планировании Украиной провокации возле админграницы с Крымом

Секретарь СНБО назвал бредом заявление Лаврова.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о якобы подготовке Украиной провокации вблизи административной границы с оккупированным Крымом.

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Свой комментарий секретарь СНБО обнародовал в социальной сети Facebook.

«Разоблаченное» главой российского МИД «запланированное на последнюю декаду декабря наступление украинской армии вместе с американскими и британскими инструкторами на вооруженные силы РФ», как и другие его пассажи, наподобие «нацистского» и «неонацистского режима» и т.д., можно прокомментировать одной фразой. Сделаю это на понятном россиянам языке: «Бред сивой кобылы», простите, «сивого мерина», - написал Турчинов.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что по данным, которыми якобы располагает российская сторона, со стороны Украины на последнюю декаду декабря планируется вооруженная провокация вблизи административной границы рядом с оккупированным Россией Крымом.