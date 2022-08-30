Обстрелам подверглись Краснопольская и Великописаревская общины.

Российские оккупанты обстреляли две общины Сумской области из артиллерии.

Как сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, за ночь и утро на Сумщине было зафиксировано два десятка прилетов от российских оккупантов.

"Около часа ночи по территории Краснопольской громады было 6 прилетов с САУ", – сообщил он и отметил, что в результате обстрела нет жертв и разрушений.

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Кроме этого, Живицкий сообщил, что с 8 утра во вторник было 14 прилетов из артиллерии по Великописаревской общине.

"Подробности позже", – добавил он.

Как писал УНИАН, российские захватчики продолжают дерзкие обстрелы приграничья. Сумская область регулярно подвергается атакам из минометов, пулеметов и артиллерии.

Так, в ночь на 27 августа оккупанты обстреливали Сумщину из минометов и пулеметов. К счастью, потерь и разрушений нет.

25 августа российские военные выпустили по Сумщине более 100 различных боеприпасов. В Великописаревской общине сгорело жилье мирных жителей и заготовленное сено, повреждены хозяйственные постройки.

Также накануне на Сумщине подорвался на мине владелец аграрной компании и депутат поселкового совета, председатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Сумской области Иван Дейнека.

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