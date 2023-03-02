Западные производители используют взрывчатые вещества более высокого качества, отметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов ответил, у какого из танков можщее снаряд - у немецких Leopard 2 или у российских Т-72

"Снаряд Leopard 2 намного мощнее, чем снаряд Т-72. И не за счет калибра. То, что калибр на пять миллиметров меньше у Leopard, - это не еще говорит ни о чем", - заявил он.

По его словам, западные производители используют взрывчатые вещества более высокого качества, и корпус их снаряда из стали более высокого качества.

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"Снаряд западного производства имеет тоньше стенки и больше взрывчатого вещества. Снаряд постсоветского производства имеет более толстые стенки, углеродистая сталь, она должна быть хрупкая, чтобы крошиться на большее количество осколков, но в таком снаряде меньшее количество взрывчатого вещества", - отметил эксперт.

Кроме того, как добавил Жданов, немецкие пороха лучше по своему составу: "Они менее натуральны, более синтетические. Соответственно дальность прямого выстрела у Leopard 2 больше. А это для танка основной показатель боевых возможностей пушки танка".

Также, как заявил эксперт, стабилизация ствола в ходе стрельбы у Leopard 2 намного лучше, чем у Т-72: "Это очень важно для танка. От этого зависит точность".

Россияне боятся Leopard 2 - новости

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие очень сильно боятся того момента, когда Вооруженные силы Украины получат немецкие танки Leopard 2. По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, в связи с этим "российские танкисты кустарно повышают защиту своих танков".

А до этого появилась информация, как россияне эпично опозорились, похваставшись "захваченным" танком Leopard.