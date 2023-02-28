Военные вооруженных сил Канады показали, как ВСУ осваивают мастерство управления немецкими танками Leopard 2, реэкспорт которых канцлер ФРГ Олаф Шольц официально разрешил в январе 2023 года.
Обучение украинских военных происходило в партнерстве с Варшавой на территории западной части Польши. Соответствующее видео опубликовали канадские военные на своей странице в Twitter.
"Канадские вооруженные силы в партнерстве с польскими вооруженными силами обучали новобранцев-украинцев основам танка Leopard в западной Польше", - говорится в публикации.
В сюжете показано, как проходит тренировка украинских новобранцев на тренажере Leopard, а также на реальной модели танка Leopard 2. В обучение входило, как управление боевой машиной, так и техническая поддержка танка Leopard, в частности, загрузка боеприпасов в пушку и прочие интересные моменты.
Маневры ВСУ на Leopard 2
Напомним, что после официального разрешения на реэкспорт танков со стороны правительства Германии в ЕС создали танковую коалицию для передачи как можно большего количества танков украинским военным. В частности, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал, что Украина получит в рамках военной помощи 8 танков, а не 4, как канадское правительство сообщало ранее.
На данный момент украинские защитники активно осваивают управление боевыми машинами под руководством иностранных инструкторов на разных военных полигонах стран-партнеров Украины. 11 февраля стало известно, что ВСУ уже прибыли на территорию Германии для начала соответствующего обучения. Уже через несколько дней в сеть попало видео о том, как наши военные проходят обучение на Leopard 2 в ФРГ.