Тренировка украинских новобранцев проходила на территории западной части Польши.

Военные вооруженных сил Канады показали, как ВСУ осваивают мастерство управления немецкими танками Leopard 2, реэкспорт которых канцлер ФРГ Олаф Шольц официально разрешил в январе 2023 года.

Обучение украинских военных происходило в партнерстве с Варшавой на территории западной части Польши. Соответствующее видео опубликовали канадские военные на своей странице в Twitter.

"Канадские вооруженные силы в партнерстве с польскими вооруженными силами обучали новобранцев-украинцев основам танка Leopard в западной Польше", - говорится в публикации.

В сюжете показано, как проходит тренировка украинских новобранцев на тренажере Leopard, а также на реальной модели танка Leopard 2. В обучение входило, как управление боевой машиной, так и техническая поддержка танка Leopard, в частности, загрузка боеприпасов в пушку и прочие интересные моменты.

Маневры ВСУ на Leopard 2

Напомним, что после официального разрешения на реэкспорт танков со стороны правительства Германии в ЕС создали танковую коалицию для передачи как можно большего количества танков украинским военным. В частности, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал, что Украина получит в рамках военной помощи 8 танков, а не 4, как канадское правительство сообщало ранее.

На данный момент украинские защитники активно осваивают управление боевыми машинами под руководством иностранных инструкторов на разных военных полигонах стран-партнеров Украины. 11 февраля стало известно, что ВСУ уже прибыли на территорию Германии для начала соответствующего обучения. Уже через несколько дней в сеть попало видео о том, как наши военные проходят обучение на Leopard 2 в ФРГ.

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