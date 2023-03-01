Страх перед Leopard 2 порождает жуткие творения примитивного "гения", отметил обозреватель.

Российские военнослужащие очень сильно боятся того момента, когда Вооруженные силы Украины получат немецкие танки Leopard 2.

Как рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, в связи с этим "российские танкисты кустарно повышают защиту своих танков".

"В результате у них получаются довольно таки сумрачные изделия. Но, глядя на нынешние изделия, похоже истерия у них достигла апогея. Оккупанты в кустарных условиях устанавливают на свои танки, поверх динамической защиты, противокумулятивные решетки, в надежде на то... в надежде не совсем понятно на что, но видимо на, что-то да надеются".

Как добавил Коваленко, "страх перед Leopard 2 порождает жуткие творения примитивного "гения".

Ранее сообщалось, как россияне эпично опозорились, похваставшись "захваченным" танком Leopard.

Танки Leopard 2 для Украины - последние новости

Как писал УНИАН, Польша передаст Украине еще одну партию из 10 танков Leopard 2A4, как только завершится обучение украинских военных.

Также сейчас Испания ремонтирует танки Leopard для Украины, а также готовит экипажи и бригады для их обслуживания.

И еще Канада передаст Украине еще четыре танка Leopard 2 в добавок к тем четырем, которые были обещаны ранее.