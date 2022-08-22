До завершения войны в Украине еще "достаточно далеко", отметил Петр Черник.

Вооруженные силы Украины смогут заметно переломить ситуацию на фронте в свою пользу осенью после получения военной помощи от США в рамках ленд-лиза.

Такое мнение высказал известный военный эксперт Петр Черник в эфире общенационального телемарафона.

Он считает, что до завершения этой войны еще "достаточно далеко": "По-моему, все переходит к стадии затяжной войны".

"Мы, украинцы, находимся в фазе закрепления успеха в части сдерживания "второй армии мира" на нашей территории. Исторический феномен заключается в том, что на самом деле 22-я армия мира, то есть украинцы, а на самом деле вся вступившая в бой консолидированная нация остановила едва ли не самого большого монстра современности, существующего в природе", – отметил эксперт.

Ранее военный эксперт Олег Жданов озвучил возможные варианты полного завершения войны после того, как Вооруженные силы Украины выйдут на границы 1991-го года.

По его словам, окончание горячей фазы войны – это как раз возвращение всех территорий и достижение договоренностей о снижении интенсивности боевых действий.

Вас также могут заинтересовать новости: